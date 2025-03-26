Апелляционный комитет суда утвердил оправдательный приговор бывшим лидерам FIFA и UEFA

Апелляционный комитет Федерального уголовного суда Швейцарии оставил в силе оправдательный приговор бывшему президенту Международной федерации футбола (FIFA) Йозефу Блаттеру и экс-главе Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA ) Мишелю Платини.

Спортивных функционеров обвиняли в коррупции и финансовых махинациях. Крупнейший в истории мирового футбола коррупционный скандал начался еще в мае 2015 года. Швейцарская полиция арестовала в Цюрихе нескольких членов исполкома FIFA, а Блаттера и Платини обвинили в том, что еще в конце 1990-х годов они незаконно получили несколько миллионов швейцарских франков. Однако доказать их виновность в суде обвинению так и не удалось.

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