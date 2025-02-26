Актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, подал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Его рассмотрение состоится на заседании 24 марта. Такой информацией поделились в суде Белгородской области.

Авария по вине Ефремова произошла в начале июня 2020 года. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной доставки. Водителя увезли в больницу, но позднее он скончался.

Экспертиза показала, что артист был пьян и употреблял запрещенные вещества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.