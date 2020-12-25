Суд приговорил футболиста Романа Широкова к обязательным работам

Суд приговорил футболиста Романа Широкова к 100 часам обязательных работ. Кроме того, ему придется заплатить штраф. Такое наказание бывший игрок сборной получил за избиение арбитра Никиты Данченкова.

Инцидент произошел в августе во время любительского футбольного матча. Видео попало в соцсети. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку.

Он ударил арбитра в лицо кулаком. Тот упал, и Широков начал добивать ногами, но его оттащили. Позже он принес извинения Данченкову в своем Instagram. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.