25 ноября, 23:15Происшествия
Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в пытках подростков
Истринский городской суд Московской области отправил под арест одного из подозреваемых в незаконном удержании и пытках подростков. По данным следствия, мужчина открыл реабилитационный центр в Дедовске, где незаконно удерживал 24 подростков.
В отношении детей применялись пытки под видом оказания помощи. Все это делалось в рамках фиктивных договоров с законными представителями несовершеннолетних, а также под прикрытием деятельности фонда оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.