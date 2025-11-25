Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в пытках подростков

Истринский городской суд Московской области отправил под арест одного из подозреваемых в незаконном удержании и пытках подростков. По данным следствия, мужчина открыл реабилитационный центр в Дедовске, где незаконно удерживал 24 подростков.

В отношении детей применялись пытки под видом оказания помощи. Все это делалось в рамках фиктивных договоров с законными представителями несовершеннолетних, а также под прикрытием деятельности фонда оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

