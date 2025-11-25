25 ноября, 20:30Шоу-бизнес
Сергей Безруков потребовал запретить распространение его изображения в интернете
Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу, которая продавала маски с его изображением на маркетплейсах без получения согласия. Цена на них варьировалась от 150 до 550 рублей. Актер требует запретить распространение своих персональных данных и взыскать компенсацию за моральный вред.
Как пояснила юрист Анастасия Билялова, использование чужих изображений на товарах без разрешения влечет гражданскую и административную ответственность. Маркетплейсы также обязаны удалять спорные товары по жалобам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.