Сергей Безруков потребовал запретить распространение его изображения в интернете

Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу, которая продавала маски с его изображением на маркетплейсах без получения согласия. Цена на них варьировалась от 150 до 550 рублей. Актер требует запретить распространение своих персональных данных и взыскать компенсацию за моральный вред.

Как пояснила юрист Анастасия Билялова, использование чужих изображений на товарах без разрешения влечет гражданскую и административную ответственность. Маркетплейсы также обязаны удалять спорные товары по жалобам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.