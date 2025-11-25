Сергей Безруков подал судебный иск из-за продажи масок с его изображением

Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу, которая продавала маски с его изображением на маркетплейсах без получения согласия. Актер расценивает это как нарушение своих прав и требует запретить распространение его персональных данных, а также взыскать компенсацию за моральный вред.

Как пояснили юристы, в данном случае нарушен закон о персональных данных, предусматривающий обязательное согласие на использование изображения. Цена на маски варьировалась от 150 до 550 рублей. Эксперты не исключают, что стороны могут прийти к мировому соглашению.

