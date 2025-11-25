Форма поиска по сайту

25 ноября, 17:15

Шоу-бизнес

Сергей Безруков подал судебный иск из-за продажи масок с его изображением

Суд признал законным лишение родительских прав россиянки, оставившей ребенка в Турции

Суд в Москве продлил домашний арест блогерам Чекалиным

"Московский патруль": блогер Лерчек посетила заседание суда с отцом будущего ребенка

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

Блогер Артем Чекалин отказался от комментариев во время заседания суда

Блогер Чекалин положительно отнесся к четвертой беременности своей экс-супруги

Заседание по делу Чекалиных завершилось в Гагаринском суде

Блогер Лерчек рассказала, что ее укачало во время поездки на заседание

Блогер Чекалина впервые появилась с новым спутником на заседании суда

Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу, которая продавала маски с его изображением на маркетплейсах без получения согласия. Актер расценивает это как нарушение своих прав и требует запретить распространение его персональных данных, а также взыскать компенсацию за моральный вред.

Как пояснили юристы, в данном случае нарушен закон о персональных данных, предусматривающий обязательное согласие на использование изображения. Цена на маски варьировалась от 150 до 550 рублей. Эксперты не исключают, что стороны могут прийти к мировому соглашению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин, Алина Гилева

