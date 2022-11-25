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Происшествия

Суд отправил под домашний арест водителя, протащившего на двери машины автоинспектора

Суд отправил под домашний арест водителя, протащившего на двери машины автоинспектора

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Мужчину, протащившего на двери машины автоинспектора, отправили под домашний арест. Александра Бычкова остановили на трассе в районе Вороновского за проезд на красный свет светофора и тонировку, но предъявлять документы нарушитель отказался и нажал на газ. Его искали сутки, подключались даже бойцы СОБРа.

По данным СМИ, Бычков водитель со стажем – у него 300 штрафов на сотни тысяч рублей. Теперь против него заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти. А инспектор, который пытался остановить нарушителя, получил нетяжелые травмы и уже вернулся на службу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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