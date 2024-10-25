Суд избрал Гуфу меру пресечения в виде запрета определенных действий

Суд избрал рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов) меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователь настаивал на аресте исполнителя, однако суд отказал в этом ходатайстве.

В отношении Гуфа было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже после потасовки в подмосковной бане. По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что компания, в которой отдыхал репер, отказалась платить по счету.

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