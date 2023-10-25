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25 октября, 07:15

Шоу-бизнес

Блиновской продлили домашний арест еще три месяца

Блиновской продлили домашний арест еще три месяца

Блогер Блиновская проведет еще три месяца под домашним арестом

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Блиновской продлили домашний арест еще три месяца

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Блогер Елена Блиновская не получит доступ к деньгам своей компании еще три месяца. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста ее счетов.

Речь идет о десятках вкладов в разных банках и о средствах нескольких фирм. Всего состояние Блиновской оценивается в более 64 миллиардов рублей. Блогера обвиняют в неуплате налогов на сумму около одного миллиарда. Иск столичная прокуратура предъявила как самой Блиновской, так и ее мужу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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