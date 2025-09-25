Форма поиска по сайту

25 сентября, 22:15

Шоу-бизнес

Дмитрий и Полина Дибровы развелись без апелляций и претензий

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина развелись без апелляций и претензий в Одинцовском суде. Они будут воспитывать детей вместе. Дибров согласен платить алименты. Решение суда вступит в силу уже через месяц, тогда пара получит свидетельство о расторжении брака и сможет поставить новый штамп в паспорте.

Среди совместно нажитого имущества у Дибровых – дом на Рублевке стоимостью около 400 миллионов рублей, 4 автомобиля и 2 квартиры в центре Москвы. Что кому досталось, супруги не сообщили, но известно, что оба довольны результатом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судышоу-бизнесвидеоДиана ЖуковаЕкатерина Кузнеченкова

