Дмитрий и Полина Дибровы отсутствовали на заседании суда по разводу

Одинцовский суд оформил развод Дмитрия и Полины Дибровых. На заседании они отсутствовали. По данным СМИ, телеведущий работал, а его бывшая супруга улетела на регату в Турцию со своим клубом. Делить имущество Дибровым не пришлось. Они заключили брачный договор, вопрос о месте жительства троих детей также урегулирован.

Пара рассталась после 16 лет брака, инициатором стала Полина. У нее начались отношения с другом семьи, миллиардером Романом Товстиком, который оставил жену с шестью детьми. При этом в интервью Диброва отмечала, что разлад в семье произошел раньше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.