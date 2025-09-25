Заседание суда о разводе Дмитрия и Полины Дибровых пройдет в Подмосковье

Заседание о разводе телеведущего Дмитрия Диброва и его супруги Полины пройдет в одном из мировых участков суда в Подмосковье. В СМИ писали, что оно станет последним, так как делить им нечего. Они заключили брачный договор. Вопрос о месте жительства троих детей также урегулирован.

В конце июля стало известно, что пара распалась после 16 лет брака. Инициатором стала супруга телеведущего. У нее начались отношения с миллиардером Романом Товстиком.

