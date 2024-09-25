Пострадавшие от ботулизма подали иски к "Самокату" и "Кухне на районе". Они требуют от 250 тысяч до 2 миллионов рублей на человека. А также хотят получить компенсацию морального вреда. Массовое отравление готовой едой произошло в середине лета.

Четверо детей скончались по причине отравления в красноярском селе Красная Сопка. Дело расследует Следственный комитет. По данным ведомства, семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Вскоре выяснилось, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

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