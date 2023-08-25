Виновника крупного ДТП в Калуге арестовали на два месяца – об этом сообщили в областной прокуратуре. Ранее сообщалось, что во время аварии он находился в состоянии наркотического опьянения.

Известно, что водитель проехал через несколько рядов, выскочил на тротуар и налетел на остановку. В результате в аварии пострадали 11 человек, включая детей. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

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