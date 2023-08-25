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25 августа, 19:15

Происшествия

Суд освободил по УДО девушку, сбившую троих детей в столичном районе Солнцево

Суд освободил по УДО девушку, сбившую троих детей в столичном районе Солнцево

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Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил из места лишения свободы девушку, осужденную за ДТП в Москве, в котором погибли двое детей. В суде добавили, что ранее девушке назначили наказание в виде пяти лет колонии-поселения.

Инцидент произошел в 2021 году на улице Авиаторов. Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе мать с тремя мальчиками. Двое из них погибли, младший получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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