Суд освободил по УДО девушку, сбившую троих детей в столичном районе Солнцево

Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил из места лишения свободы девушку, осужденную за ДТП в Москве, в котором погибли двое детей. В суде добавили, что ранее девушке назначили наказание в виде пяти лет колонии-поселения.

Инцидент произошел в 2021 году на улице Авиаторов. Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе мать с тремя мальчиками. Двое из них погибли, младший получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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