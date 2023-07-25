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25 июля, 21:15

Происшествия

Столичный суд отправил инженера ТЦ "Времена года" под домашний арест

Столичный суд отправил инженера ТЦ "Времена года" под домашний арест

Прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Чекалину под домашний арест

"Московский патруль": суд продлил меру пресечения для Блиновской и Чекалиной

В Пресненском суде прошли заседания по делам блогеров Лерчек и Елены Блиновской

Юристы оценили ситуацию блогеров Лерчек и Елены Блиновской

Суд предъявил обвинение блогерам Лерчек и Блиновской в уклонении от уплаты налогов

Суд Москвы не стал переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину

Блогер Лерчек вместе с мужем прибыла в Пресненский суд

Суд продлил домашний арест Елене Блиновской до конца октября

Суд продлил на три месяца срок домашнего ареста Блиновской

Московский суд отправил главного инженера торгового центра "Времена года" под домашний арест до 24 сентября, свою вину в произошедшем мужчина не признал. Об этом сообщают информагентства.

Отмечается, что обвиняемому запрещено пользоваться почтовыми отправлениями и общаться с иными фигурантами дела.

Следственный комитет РФ пока что установил не всех подозреваемых по делу об аварии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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