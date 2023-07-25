Столичный суд отправил инженера ТЦ "Времена года" под домашний арест

Московский суд отправил главного инженера торгового центра "Времена года" под домашний арест до 24 сентября, свою вину в произошедшем мужчина не признал. Об этом сообщают информагентства.

Отмечается, что обвиняемому запрещено пользоваться почтовыми отправлениями и общаться с иными фигурантами дела.

Следственный комитет РФ пока что установил не всех подозреваемых по делу об аварии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

