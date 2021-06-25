Задержанных в Минске Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест

Роман Протасевич и Софья Сапега переведены под домашний арест. Об этом сообщил СМИ отец задержанной россиянки.

В консульстве России подтвердили, что Сапеге изменили меру пресечения. В ближайшее время с ней встретятся представители российской дипмиссии.

Основателя телеграм-канала Nexta и его спутницу задержали при скандальной посадке самолета Ryanair в Минске. Борт летел из Афин в Вильнюс и сел вынужденно после сообщения об угрозе взрыва. Среди пассажиров были Роман Протасевич и Софья Сапега, их задержали, через несколько часов самолет продолжил путь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.