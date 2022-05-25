Приговор Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы вступил в силу

Блогер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП в центре Москвы, проведет в тюрьме еще четыре месяца. Он также три года не сможет управлять автомобилем. Мосгорсуд 25 мая оставил в силе приговор, который Билу вынесли ранее.

В апреле 2021 года блогер протаранил автомобили на Садовом кольце. На тот момент за его машиной числилось 400 штрафов. Эдвард Бил вел канал на YouTube с 4 миллионами подписчиков. В том числе он снимал на видео то, как разбивал автомобили.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

