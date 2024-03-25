Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

Ранее сообщалось, что речь идет еще о троих подозреваемых в организации теракта 22 марта. Ими стали Аминчон, Исроил и Диловар Исломовы. По версии следствия, один из исполнителей преступления Шамсидин Фаридуни завербовал братьев Аминчона и Диловара не позднее января и 11 марта 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.