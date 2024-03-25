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25 марта, 19:15

Происшествия

Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы арестовал седьмого фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Ранее сообщалось, что речь идет еще о троих подозреваемых в организации теракта 22 марта. Ими стали Аминчон, Исроил и Диловар Исломовы. По версии следствия, один из исполнителей преступления Шамсидин Фаридуни завербовал братьев Аминчона и Диловара не позднее января и 11 марта 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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