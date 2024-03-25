СК РФ потребовал ареста еще троих подозреваемых в организации теракта в "Крокусе"

Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с требованием арестовать еще троих подозреваемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". По данным СМИ, СК просит заключить под стражу на время следствия братьев Исломовых и их отца.

Ранее сообщалось, что братья Аминчон и Диловар Исломовы стали фигурантами уголовного дела, а их отец Исроил Исломов проходит по делу в качестве подозреваемого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.