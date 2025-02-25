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25 февраля, 18:15

Шоу-бизнес

В Москве началось рассмотрение дела блогера Аяза Шабутдинова

В Москве началось рассмотрение дела блогера Аяза Шабутдинова

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В Москве началось рассмотрение дела скандального блогера Аяза Шабутдинова. Ему предъявлено обвинение в 113 эпизодах мошенничества. По версии следствия, Шабутдинов продавал курсы и тренинги, обещая сделать из любого человека миллионера за месяц.

В результате десятки людей лишились своих денег, а общий ущерб превысил 57 миллионов рублей. Адвокат Вадим Багатурия отметил, что шансы на оправдание Шабутдинова крайне низкие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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