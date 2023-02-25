Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Происшествия

"Скопинского маньяка" освободили из-под стражи по делу о сокрытии убийства

"Скопинского маньяка" освободили из-под стражи по делу о сокрытии убийства

Суд арестовал подозреваемого в поджоге общежития в Москве

"Московский патруль": суд арестовал отправителя взорвавшейся подарочной коробки в ТиНАО

Новости часа: суд арестовал отправившего девушке подарочную коробку со взрывчаткой

"Московский патруль": суд продлил Александру Мавриди содержание под стражей до 1 июня

"Московский патруль": приговор в отношении торговцев должностями вступил в силу

Арестован второй обвиняемый по делу о захвате заложников в магазине в Москве

Арестован один из фигурантов по делу о захвате заложниц в цветочном магазине на Таганке

"Московский патруль": суд начал изучать дело пензенского экс-губернатора Белозерцева

"Московский патруль": избившего сотрудницу пункта выдачи товаров отправили в СИЗО

Из-под стражи освободили "скопинского маньяка" Виктора Мохова по делу о сокрытии убийства. Об этом сообщили в Следственном комитете. Решение об освобождении принял Рязанский областной суд. Это связано с тем, что закончился предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой Мохову вменяется обвинение.

Следственные действия по делу завершены. Убийство произошло в августе прошлого года в ходе ссоры. По информации СК, это случилось в доме Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика