"Скопинского маньяка" освободили из-под стражи по делу о сокрытии убийства

Из-под стражи освободили "скопинского маньяка" Виктора Мохова по делу о сокрытии убийства. Об этом сообщили в Следственном комитете. Решение об освобождении принял Рязанский областной суд. Это связано с тем, что закончился предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой Мохову вменяется обвинение.

Следственные действия по делу завершены. Убийство произошло в августе прошлого года в ходе ссоры. По информации СК, это случилось в доме Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.