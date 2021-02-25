Суд приговорил к 5 годам колонии владельца отеля в Перми, в котором погибли люди

Хозяин отеля "Карамель" в Перми, где при прорыве трубы погибли люди, получил 5 лет колонии.

"Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – рассказали в пресс-службе Индустриального районного суда Перми.