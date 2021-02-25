Собственник сети ресторанов "Тарас Бульба" объявлен в международный розыск

Собственник сети ресторанов "Тарас Бульба" Юрий Белойван объявлен в федеральный и международный розыск по делу о неуплате налогов. Как сообщили в Пресненском суде Москвы, следствие просит заочно арестовать бизнесмена. Судебное заседание назначено на ближайшее время.

В июле 2019 года Юрия Белойвана приговорили к двум годам колонии по делу о неуплате налогов. Ущерб составил 650 миллионов рублей. Через несколько месяцев его освободили по состоянию здоровья. В марте прошлого года возбудили новое уголовное дело. Тогда сообщалось, что бизнесмен покинул Россию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.