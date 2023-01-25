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Происшествия

Водитель Lexus, зажавший руку полицейского стеклом в Москве, получил 5 лет колонии

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Суд в Москве дал пять лет водителю Lexus, который зажал стеклом руку инспектора. Инцидент произошел в августе 2022 года.

Машину остановили, чтобы проверить документы, но водитель не захотел их показывать. Затем он попытался скрыться, при этом мужчина зажал руку инспектора. Второй сотрудник ДПС выстрелил по колесам его автомобиля. После этого водителя задержали. Оказалось, что на машине подложные номера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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судыпроисшествиявидеоАлина Гилева
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