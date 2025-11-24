Беременная блогер Лерчек прибыла в Гагаринский суд на заседание

Беременная блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, прибыла на заседание в Гагаринский суд Москвы. По информации телеграм-каналов, отцом ее четвертого ребенка может быть 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини, который сопровождал девушку в суде.

У Лерчек уже есть трое детей от предыдущего брака с Артемом Чекалиным: 9-летние двойняшки Алиса и Богдан, а также 3-летний сын Лев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.