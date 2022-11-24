Новости часа: суд в Москве арестовал 3 граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве арестовал трех граждан Украины из-за возможной подготовки теракта. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы.

ФГУП "НАМИ" купило все российские активы автопроизводителя Nissan. Сделка официально завершена, заявила компания.

Гололедица в Москве задержится до 25 ноября. Такую информацию предоставил Гидрометцентр.