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Общество

Новости часа: суд в Москве арестовал 3 граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Новости часа: суд в Москве арестовал 3 граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Новости часа: Песков оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ

Суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины на Севастопольском проспекте в Москве

Суд оправдал экс-охранника "Ельцин Центра", испортившего картину ученицы Малевича

Столичный суд вынес приговор таксисту, который протащил полицейского на машине

"Московский патруль": предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова направили на экспертизу

Новости часа: ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Старобельску

"Московский патруль": Шестун пытался оспорить приговор, вынесенный за оскорбление судьи

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест коммерческого директора Собчак 21 ноября

"Московский патруль": ошибка анестезиолога привела к гибели пациента в Электростали

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд в Москве арестовал трех граждан Украины из-за возможной подготовки теракта. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы.

ФГУП "НАМИ" купило все российские активы автопроизводителя Nissan. Сделка официально завершена, заявила компания.

Гололедица в Москве задержится до 25 ноября. Такую информацию предоставил Гидрометцентр.

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