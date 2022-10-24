Суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с ребенком в Солнцеве. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря.

ДТП произошло вечером 22 октября. Женщина с пятилетним сыном переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Богданова, когда на них наехал автомобиль Audi. От полученных травм они скончались на месте.

Вину мужчина признал частично и просил отправить его под домашний арест. При этом известно, что от медицинского освидетельствования водитель отказался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.