Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

24 октября, 18:30

Происшествия

Суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с ребенком в Солнцеве

Суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с ребенком в Солнцеве

Новости часа: более 8,5 тыс родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве

"Московский патруль": психолог объяснила провокационное поведение Мавриди в суде

Facebook обязали выплатить российскому тренеру Дмитрию Хохлову 65 млн рублей

Суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

"Московский патруль": Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве школьницы из Тюмени

"Московский патруль": суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

Суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

Басманный суд арестовал троих россиян по делу о теракте на Крымском мосту

Суд арестовал водителя Audi, сбившего женщину с ребенком в Солнцеве. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря.

ДТП произошло вечером 22 октября. Женщина с пятилетним сыном переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Богданова, когда на них наехал автомобиль Audi. От полученных травм они скончались на месте.

Вину мужчина признал частично и просил отправить его под домашний арест. При этом известно, что от медицинского освидетельствования водитель отказался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоНаиль ГубаевВера Обливанцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика