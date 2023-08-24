Суд в Москве отправил под арест водителя каршеринга, который сбил мальчика в Южном Бутове

Суд в Москве отправил под арест водителя каршеринга, который сбил 5-летнего мальчика на пешеходном переходе в Южном Бутове. Как сообщили в столичной прокуратуре, обвиняемый признал вину.

27-летний мужчина арендовал автомобиль под чужой учетной записью, так как был ранее судим за вождение в пьяном виде и лишен прав. Сразу после ДТП он тоже отказался пройти медицинское освидетельствование и давать показания. Пострадавший ребенок был госпитализирован.

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