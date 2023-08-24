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Происшествия

Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе Москвы

Суд арестовал двух фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе Москвы

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Суд на два месяца арестовал двух фигурантов дела о смертельной экскурсии в коллекторе Москвы. Под стражей находятся директор сервиса по бронированию незаконных экскурсий Александр Ким, а также организатор экскурсии и руководитель диггеров Никита Дубас. Оба своей вины не признают.

В воскресенье, 20 августа, группа из восьми человек, включая гида-диггера, отправилась на экскурсию по подземным коммуникациям. Когда пошел сильный ливень, коллектор реки Неглинки мгновенно затопило. Все участники погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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