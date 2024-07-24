Мосгорсуд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа

Елена Блиновская останется в СИЗО – Мосгорсуд продлил ей арест до 19 августа. При этом защита Блиновской заявила, что блогер может избежать уголовного преследования по обвинению в неуплате налогов, если погасит долг до суда.

Блогера задержали в апреле 2023 года: она проходит по делу об уклонении от уплаты 918 миллионов рублей налогов и отмывании денег. До января 2024 года Блиновская находилась под домашним арестом.

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