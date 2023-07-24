Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:15

Шоу-бизнес

Прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Чекалину под домашний арест

Прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Чекалину под домашний арест

"Московский патруль": суд продлил меру пресечения для Блиновской и Чекалиной

В Пресненском суде прошли заседания по делам блогеров Лерчек и Елены Блиновской

Юристы оценили ситуацию блогеров Лерчек и Елены Блиновской

Суд предъявил обвинение блогерам Лерчек и Блиновской в уклонении от уплаты налогов

Суд Москвы не стал переводить под домашний арест блогера Валерию Чекалину

Блогер Лерчек вместе с мужем прибыла в Пресненский суд

Суд продлил домашний арест Елене Блиновской до конца октября

Суд продлил на три месяца срок домашнего ареста Блиновской

Елене Блиновской могут продлить домашний арест

Столичная прокуратура обратилась в суд с апелляцией по поводу отказа поместить блогера Валерию Чекалину под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

14 июля СК РФ потребовал от суда изменить Валерии и Артему Чекалиным меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Ведомство аргументировало это тем, что блогеры неоднократно нарушали действующие в их отношении ограничения.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика