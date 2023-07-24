Прокуратура обжаловала отказ суда поместить блогера Чекалину под домашний арест

Столичная прокуратура обратилась в суд с апелляцией по поводу отказа поместить блогера Валерию Чекалину под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

14 июля СК РФ потребовал от суда изменить Валерии и Артему Чекалиным меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Ведомство аргументировало это тем, что блогеры неоднократно нарушали действующие в их отношении ограничения.