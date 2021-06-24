Суд арестовал летного директора S7 по делу о коммерческом подкупе

Суд отправил под арест летного директора авиакомпании S7. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе.

Мансура Бадракова задержали накануне в Подмосковье. Полиция взяла его с поличным при получении взятки. Он пытался продать должность пилота первого в России новейшего лайнера Airbus A320neo. Услугу оценил в 1,5 миллиона рублей.

Деньги передали с помощью ведущего пилота-инструктора компании Михаила Гусева. Тот свою вину признал и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Следственный комитет России теперь проверяет всех пилотов S7, работавших вместе с Бадраковым. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.