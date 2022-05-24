Суд привлек семерых экс-руководителей Внешпромбанка к ответственности

Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек семерых бывших руководителей, рухнувшего в 2016 году Внешпромбанка, к субсидиарной ответственности по его долгам, которые на данный момент превышают 215 миллиардов рублей

YouTube не собирается уходить из России из-за конфликта на Украине.

90 тысяч человек перевезли автобусы на дачных маршрутах в Подмосковье за месяц, сообщили в Дептрансе.

