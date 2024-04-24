Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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24 апреля, 17:30

Политика

Адвокат замминистра обороны Иванова опроверг информацию об обвинении в госизмене

Адвокат замминистра обороны Иванова опроверг информацию об обвинении в госизмене

Суд отправил замминистра обороны Тимура Иванова в СИЗО на два месяца

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В СМИ появилась информация о том, что замминистра обороны Тимура Иванова обвиняют в госизмене. Однако его адвокат Денис Балуев это опроверг.

24 апреля Басманный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. В случае, если вина замминистра будет доказана, то ему может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратного размера взятки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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