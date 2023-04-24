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24 апреля, 21:45

Происшествия

Басманный суд приговорил Сабанова, который отравил 30 человек, к 15 годам колонии

Басманный суд приговорил Сабанова, который отравил 30 человек, к 15 годам колонии

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Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 15 годам колонии строгого режима. По версии следствия, мужчина отравил 30 людей, с которыми до этого знакомился в центре столицы.

Он предлагал выпить газировку с психотропными веществами, после того, как его жертвы теряли сознание, он забирал их вещи.

Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пятеро из которых находились в тяжелом состоянии. Общая сумма похищенного имущества превышает миллион рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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