Басманный суд приговорил Сабанова, который отравил 30 человек, к 15 годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 15 годам колонии строгого режима. По версии следствия, мужчина отравил 30 людей, с которыми до этого знакомился в центре столицы.

Он предлагал выпить газировку с психотропными веществами, после того, как его жертвы теряли сознание, он забирал их вещи.

Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пятеро из которых находились в тяжелом состоянии. Общая сумма похищенного имущества превышает миллион рублей.

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