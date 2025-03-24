Суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной

Суд принял решение продлить арест фигурантам дела о мошенничестве, связанному с народной артисткой Ларисой Долиной. Аферисты останутся под стражей до 28 мая. Летом 2024 года они убедили певицу перевести свои накопления якобы на безопасный счет, в результате чего артистка лишилась значительной суммы денег и квартиры.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что одна из обвиняемых также причастна к совершению еще трех аналогичных преступлений, в том числе обману московской пенсионерки на сумму 2,7 миллиона рублей.

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