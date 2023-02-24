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Суд арестовал подозреваемого в поджоге общежития в Москве

Суд арестовал подозреваемого в поджоге общежития в Москве

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Подозреваемому в поджоге общежития в Москве предъявили обвинение в убийствах и арестовали на два месяца до 22 апреля. Такое решение принял Пресненский суд.

Мужчина, в свою очередь, вину не признает. Он заявил, что находился в соседней комнате.

Пожар произошел 21 февраля в гостинице на Международной улице. Погибли семь человек, в том числе двое детей. По данным СК, причиной стал преднамеренный поджог на почве конфликта с жильцами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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