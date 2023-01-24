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Происшествия

Михаил Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы

Михаил Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы

Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы

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Михаил Ефремов заявил что готов отработать оставшийся тюремный срок. Прошение заменить наказание на принудительные работы поступило в Алексеевский суд Белгородской области. Дату рассмотрения ходатайства пока не назначили.

Актер осужден на 7,5 года колонии после смертельной аварии. В этом ДТП погиб водитель фургона, в который врезался внедорожник Ефромова. Экспертиза показала, что артист за рулем был сильно пьян.

Каковы шансы, что суд откликнется на просьбу Ефремова положительно? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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