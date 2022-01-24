Суд оставил без изменений меру пресечения депутату Рашкину

Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемого в незаконной охоте депутата Госдумы Валерия Рашкина.

Ранее суд запретил Рашкину с 23:00 до 07:00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться со свидетелями и другими обвиняемыми, отправлять или получать почтовые отправления, а также использовать телефон и интернет. Депутату также запретили посещать охотничьи угодья.

О задержании Валерия Рашкина в Саратовской области стало известно в конце октября. Депутата подозревали в незаконной охоте на лося. Тогда Рашкин заявил, что туша животного оказалась в его машине, поскольку он хотел доставить ее в полицию. Позже парламентарий сознался в убийстве животного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.