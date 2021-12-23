Суд арестовал обоих подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева

Суд арестовал обоих подозреваемых в избиении фигуриста Дмитрия Соловьева. В следственный изолятор отправили Владислава Яковцева и Владислава Смирнова. Как заявил адвокат, Яковцев признал вину и готов возместить тот вред, который причинил потерпевшему.

Конфликт произошел 21 декабря около караоке-клуба в центре Москвы. По версии следователей, Соловьев заступился за девушек, за это его жестоко избили. Спортсмен оказался в больнице с тяжелыми травмами. Полицейские задержали двоих подозреваемых, студентов юридических факультетов московских вузов.

По данному факту возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Но если состояние спортсмена начнет ухудшаться, то статью могут поменять на более тяжкую. И тогда виновникам будет грозить до 12 лет тюрьмы.

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