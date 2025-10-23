Ущерб по делу блогера Аяза Шабутдинова превысил 57 млн рублей

Ущерб по делу блогера Аяза Шабутдинова превысил 57 миллионов рублей более чем по 100 эпизодам. Гособвинение запросит ему наказание в Измайловском суде 23 октября.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу. Он уже признал вину в мошенничестве в полном объеме. Ранее сторона защиты блогера сообщила, что он возместил ущерб 64 потерпевшим.

