23 октября, 15:15

Шоу-бизнес

Ущерб по делу блогера Аяза Шабутдинова превысил 57 млн рублей

Ущерб по делу блогера Аяза Шабутдинова превысил 57 млн рублей

Ущерб по делу блогера Аяза Шабутдинова превысил 57 миллионов рублей более чем по 100 эпизодам. Гособвинение запросит ему наказание в Измайловском суде 23 октября.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу. Он уже признал вину в мошенничестве в полном объеме. Ранее сторона защиты блогера сообщила, что он возместил ущерб 64 потерпевшим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

