Владельца Черкизовского рынка, которого обвиняют в тяжких преступлениях, России не вернут. Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории, и не может быть передан другой стране.

Высший суд Подгорицы посчитал, что теперь нет никаких причин держать Исмаилова в экстрадиционном изоляторе, и отпустил его на свободу.

1 октября бывшего владельца Черкизовского рынка задержали в Черногории. Он был арестован судом в Подгорице и находился под стражей. В международный розыск Следственный комитет России объявил Исмаилова еще в 2017 году. Его заочно обвинили в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.

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