Прокуратура просит отменить слишком мягкий приговор Эдуарду Билу

Прокуратура обжаловала приговор Эдварду Билу, посчитав его чрезвычайно мягким. Виновник аварии на Садовом кольце, в результате которой серьезно пострадала женщина, получил два года ограничения свободы и на три года лишился водительского удостоверения.

Авария произошла еще в апреле, столкнулись пять машин. Эдуард Биль, это настоящее имя блогера, вину признал и даже пришел к соглашению с семьей пострадавшей, но суд состоялся. В закрытии дела участникам отказали. Билу назначили наказание, на котором настаивало обвинение. Но теперь позиция прокуратуры изменилась.

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