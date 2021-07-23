Суд назначил экспертизу по делу Юрия Дудя о пропаганде наркотиков

Суд назначил новую экспертизу по делу блогера Юрия Дудя. Его видео рассмотрят лингвисты и психологи.

Блогер сегодня был в Зюзинском суде на рассмотрении. Его обвиняют в пропаганде наркотиков, которая якобы присутствовала в интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в полицию с просьбой проверить интервью блогера на предмет пропаганды запрещенных веществ. Следующее заседание суда состоится после того, как эксперты дадут оценку видео. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.