Новости часа: украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гражданин Украины получил 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Об этом сообщили в ФСБ.

Около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в Москве за месяц. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Вероятность скачков давления и сердечных катастроф может вырасти из-за магнитных бурь в ближайшие дни. Об этом рассказали врачи.