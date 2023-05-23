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Общество

Новости часа: украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ

Новости часа: украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ

Украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России

"Московский патруль": Блиновская останется под домашним арестом

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гражданин Украины получил 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Об этом сообщили в ФСБ.

Около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в Москве за месяц. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Вероятность скачков давления и сердечных катастроф может вырасти из-за магнитных бурь в ближайшие дни. Об этом рассказали врачи.

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