Украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России

Гражданин Украины Андрей Петкевич приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж в отношении российских оборонных предприятий. Об этом сообщила ФСБ РФ. Ведомство опубликовало кадры задержания.

Российскими службами установлено, что Петкевич по заданию украинской разведки искал работников оборонных предприятий, у которых был доступ к секретным материалам. Он должен был вербовать людей и получать от них данные о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

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