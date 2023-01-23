Артист Михаил Ефремов попросил суд заменить оставшийся ему срок в колонии на принудительные работы.

Актер в 2020 году был признан виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце. В этой аварии погиб мужчина.

Экспертиза показала, что артист за рулем был сильно пьян. Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет.

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