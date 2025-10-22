Верховный суд в России разрешил штрафовать водителей с нескольких камер подряд. Водителям за превышение скорости теперь могут прийти сразу несколько штрафов с одного участка с разных камер. Верховный суд РФ признал это законным.

Прецедентом стала история воронежского транспортного предприятия. Там подали жалобу на два штрафа с разницей во времени в 22 секунды. Коллегия Верховного суда постановила, что в таких случаях под каждое нарушение составляются разные административные акты.

