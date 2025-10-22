Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 18:15

Транспорт

Верховный суд в России разрешил штрафовать водителей с нескольких камер подряд

Верховный суд в России разрешил штрафовать водителей с нескольких камер подряд

"Московский патруль": бывшие юристы блогера Митрошиной отправлены под домашний арест

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 октября

Пенсионерка из Москвы оспорила продажу своей квартиры спустя несколько лет

Столичный суд вернул пенсионерке квартиру, которую она продала 6 лет назад

"Деньги 24": суды в РФ стали возвращать квартиры продавцам, обманутым мошенниками

Мосгорсуд перенес заседание по квартире, проданной пенсионеркой под давлением мошенников

Суд разрешил изымать автомобили пьяных водителей независимо от их материального положения

Автомобиль Mercedes-Benz конфисковали у россиянина за повторное вождение в нетрезвом виде

В Москве вынесли приговор владельцу и повару ларьков с шаурмой, где отравились люди

Верховный суд в России разрешил штрафовать водителей с нескольких камер подряд. Водителям за превышение скорости теперь могут прийти сразу несколько штрафов с одного участка с разных камер. Верховный суд РФ признал это законным.

Прецедентом стала история воронежского транспортного предприятия. Там подали жалобу на два штрафа с разницей во времени в 22 секунды. Коллегия Верховного суда постановила, что в таких случаях под каждое нарушение составляются разные административные акты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судытранспортавтовидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика