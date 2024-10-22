22 октября, 17:30Город
Москвич из Южного Бутова больше не сможет отпускать своих коз на самовыгул
Зюзинский районный суд запретил владельцу коз из Южного Бутова отпускать животных на самостоятельные прогулки по городу. Ранее местные жители неоднократно жаловались на коз, которые прыгали по машинам, гуляли в детских песочницах и оставляли экскременты.
Теперь пенсионер должен будет установить у себя соответствующий забор и положить возле дома специальный коврик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.