Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 17:30

Город

Москвич из Южного Бутова больше не сможет отпускать своих коз на самовыгул

Москвич из Южного Бутова больше не сможет отпускать своих коз на самовыгул

Зюзинский суд обязал владельца коз из Южного Бутова изменить условия содержания животных

Зюзинский районный суд запретил москвичу пасти коз в городе

"Безопасный город": суд запретил москвичу держать в квартире 20 кошек

"Безопасный город": суд арестовал обвиняемого в подрыве авто бизнесмена в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 октября

Виталия Слободяника арестовали на 2 месяца по обвинению в покушении на убийство

Столичный суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля бизнесмена

Защита заявила, что обвиняемый в подрыве авто в Москве имел все разрешения на оружие

Суд выберет меру пресечения для подозреваемого в подрыве авто в Москве

Зюзинский районный суд запретил владельцу коз из Южного Бутова отпускать животных на самостоятельные прогулки по городу. Ранее местные жители неоднократно жаловались на коз, которые прыгали по машинам, гуляли в детских песочницах и оставляли экскременты.

Теперь пенсионер должен будет установить у себя соответствующий забор и положить возле дома специальный коврик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыживотныегородвидеоКсения ЧепенкоКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика