Москвич из Южного Бутова больше не сможет отпускать своих коз на самовыгул

Зюзинский районный суд запретил владельцу коз из Южного Бутова отпускать животных на самостоятельные прогулки по городу. Ранее местные жители неоднократно жаловались на коз, которые прыгали по машинам, гуляли в детских песочницах и оставляли экскременты.

Теперь пенсионер должен будет установить у себя соответствующий забор и положить возле дома специальный коврик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.